Es ist ein historisches Finale der Tennis-Superstars - und trotzdem ein unerwartetes, wenn Roger Federer und Rafael Nadal an diesem Sonntag (9.30 Uhr MEZ) zum zweiten Mal nach 2009 das Endspiel der Australian Open gegeneinander bestreiten. Vor acht Jahren behielt Nadal in Melbourne in fünf Sätzen die Oberhand. Grand-Slam-Rekordsieger Federer will seinen 18. Triumph bei einem der vier Top-Turniere feiern, zuletzt gewann er 2012 in Wimbledon.