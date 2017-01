Nach fast einem Jahr ohne Startelf-Einsatz bei Manchester United durfte Bastian Schweinsteiger am Sonntag erstmals wieder von Beginn an ran und kann nun hoffen. "Er hat sich wie ein guter Profi verhalten. Mit so vielen Spielen und Wettbewerben, die vor uns liegen, wird er eine Option sein", wie Jose Mourinho nach dem Spiel äußerte. Der Trainer der Red Devils kündigte an: "Er bleibt bei uns und wird auch auf der Liste für die Europa League stehen". Schweinsteiger steuerte am Sonntag in der vierten Runde des FA Cups beim 4:0 gegen Wigan Athletic ein Tor sowie eine Vorlage bei.