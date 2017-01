Hannover 96 hat mit einem Arbeitssieg die Tabellenführung in der 2.FußballBundesliga übernommen. Die Niedersachsen gewannen am Montagabend gegen den 1.FC Kaiserslautern mit 1:0 (0:0) und zogen wegen des besseren Torverhältnisses am VfB Stuttgart und an Eintracht Braunschweig vorbei auf Platz eins. Vor 28.800 Zuschauern ließ der Bundesliga-Absteiger über weite Strecken zwar Erstligaformat vermissen. Dennoch reichte es, um dem neuen FCK-Coach Norbert Meier den Einstand zu vermiesen. Uffe Bech erzielte in der 49.Minute den entscheidenden Treffer, die nun seit neun Spielen ungeschlagen sind.