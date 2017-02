Glatteis hat in der Osthälfte Deutschlands viele Autofahrer ins Rutschen gebracht. In Niederbayern zählte die Polizei in der Nacht 40 Unfälle. Mehrere Autos kamen von der Fahrbahn ab oder rutschten gegen andere Fahrzeuge. Fünf Menschen wurden leicht verletzt. Die A3 musste in Richtung Regensburg für mehr als eineinhalb Stunden gesperrt werden. Auch die Polizei im Nordosten Deutschlands meldete Behinderungen und Unfälle. In Mecklenburg-Vorpommern kam es zu 29 Zusammenstößen. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Auch in Thüringen und Sachsen kam es zu Kollisionen.