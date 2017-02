Bayer Leverkusen muss vorerst auf seinen Torjäger Javier Chicharito Hernandez verzichten. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, hatte sich der Mexikaner in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag einen kleinen Faserriss im Bereich der linken Adduktoren zugezogen. Damit steht der 28-Jährige, der in dieser Spielzeit bislang sechs Treffer erzielen konnte, seinem Team am Freitag in der Partie beim Hamburger SV nicht zur Verfügung. Wie lange Hernandez ausfällt, ist noch nicht absehbar.