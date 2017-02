Philipp Lahm ist ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt. Der Kapitän, der das Training am Montag angeschlagen abbrach und am Dienstag individuell trainierte, zog die rund 60minütige Einheit am Mittwoch laut Klub ohne Probleme durch. "Alles in Ordnung", sagte Lahm bei "FC Bayern.tv". Der 33-Jährige hatte am Montag einen Schlag auf das Knie bekommen. Am Samstag beim Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Schalke 04 plant der deutsche Fußball-Rekordmeister außer mit Lahm auch wieder mit dem zuletzt angeschlagen fehlenden Arturo Vidal und dem zuletzt verletzten Thiago.