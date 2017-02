Union Berlin muss wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger in zwei Fällen eine Geldstrafe von 30.000 Euro zahlen. Das DFB-Sportgericht verhängte die Strafe für das Abbrennen von Pyrotechnik im DFB-Pokalspiel bei Borussia Dortmund am 26.Oktober 2016 und im Zweitligaspiel bei den Würzburger Kickers am 21.September 2016. In Dortmund musste die 2.Halbzeit verspätet angepfiffen werden, in Würzburg musste das Spiel für zwei Minuten unterbrochen werden. In Würzburg waren auch pyrotechnische Gegenstände in den Innenraum geworfen worden.