Lisa Zimmermann droht eine verletzungsbedingte Zwangspause. Nach Angaben des Deutschen Skiverbandes stürzte die 20-jährige beim US-amerikanischen Slopestyle-Weltcup in Mammoth Mountain beim Aufsprung und zog sich eine Blessur am rechten Knie zu. Es bestehe der Verdacht auf eine Bänderverletzung im Knie. Ein MRT beim Mannschaftsarzt in Deutschland soll genaueren Aufschluss über die Verletzung geben. Die Weltmeisterin von 2015 war in diesem Winter in sehr guter Form und konnte schon zwei Weltcup-Siege feiern. Zudem holte sie als erste Deutsche Gold bei den X-Games.