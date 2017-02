Die New England Patriots mit ihrem Quarterback Tom Brady gehen als Favorit in den 51.Super Bowl der US-Football- Profiliga NFL. Brady würde mit seinem fünften Super-Bowl-Sieg zum erfolgreichsten Quarterback der NFL-Geschichte aufsteigen. In Houston/Texas wartet in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr) jedoch ein harter Brocken: Die Atlanta Falcons um Quarterback Matt Ryan. Für die "Falken", die mit Julio Jones einen der besten Receiver der Liga in ihren Reihen haben, wäre es der erste NFL-Titel.