Bastian Schweinsteiger kann bei seinem Klub Manchester United künftig auch auf Einsätze in der Europa League hoffen. Der 32-Jährige ist neu im Aufgebot des Premier-LeagueSechsten für den Wettbewerb, wie aus den am Freitag von der europäischen Fußball-Union UEFA veröffentlichten Kaderlisten hervorgeht. United trifft in der Europa League in der K.o.-Runde am 16. und 22.Februar auf den französischen Club AS St.Etienne. Für Trainer Jose Mourinho ist Schweinsteiger nach den Abgängen der Mittelfeldspieler Memphis Depay und Morgan Schneiderlein "natürlich eine Option".