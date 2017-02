Alexander und Mischa Zverev bilden gegen Belgien das deutsche Tennis-Doppel. Damit stehen erstmals in der deutschen Davis-Cup-Geschichte zwei Brüder gemeinsam auf dem Platz. Teamchef Michael Kohlmann nominierte das Duo für die wichtige Partie in Frankfurt am Main. In der Erstrundenbegegnung steht es nach dem ersten Tag 1:1. Nachdem Philipp Kohlschreiber das Auftakteinzel verloren hatte, glich Alexander Zverev am Freitagabend aus. Für den 19-Jährigen war es der erste Sieg im Davis Cup überhaupt.