Der SV Sandhausen sorgt in der 2.Liga weiter für Furore. Gegen den FC Erzgebirge Aue gewannen die Kurpfälzer am 19.Spieltag mit 2:0 (0:0) und kletterten in der Tabelle vorerst auf den fünften Platz. Zudem blieb das Team von Trainer Kenan Kocak zum fünften Mal in Folge ungeschlagen und kassierte das vierte Mal in Serie kein Gegentor. In der Tabelle überholte Sandhausen auch den 1.FC Heidenheim, der im zweiten Spiel mit 2:3 (1:1) gegen den 1.FC Nürnberg verlor. Der "Club" zeigte sich gut erholt von der Niederlage zum Rückrundenstart gegen Dresden und feierte seinen fünften Auswärtssieg.