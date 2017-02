Die Herren von Rot-Weiss Köln haben zum vierten Mal in Serie das Endspiel um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft erreicht. Der Rekordmeister und Vorjahresfinalist setzte sich im Halbfinale in Mülheim an der Ruhr mit 2:1 im Penaltyschießen gegen den Harvestehuder THC durch. Gegner im Finale an diesem Sonntag (14.00 Uhr) ist Mannheim, das im Anschluss mit 4:3 (2:1) gegen den Club an der Alster gewann.