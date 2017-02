Yannic Seidenberg hat Titelverteidiger Red Bull München in der DEL zurück in die Erfolgsspur geführt. In seiner 800. DEL-Partie brachte der Nationalspieler den Spitzenreiter beim 5:2 gegen die Düsseldorfer EG in Führung. Die Münchner bauten ihren Vorsprung wieder auf sechs Punkte aus, weil die Franken bei den Augsburger Panthern 0:4 unterlagen. Die Kölner Haie verloren den dritten Tabellenplatz an die Adler Mannheim, die ihr Gastspiel in Köln 4:2 gewannen und auf einen Punkt an Nürnberg heranrückten. Berlin verspielte mit dem 1:7 bei den Grizzlys Wolfsburg die direkte Playoff-Qualifikation endgültig.