Die ehemalige Staffel-Weltmeisterin Franziska Preuß muss krankheitsbedingt auf die Teilnahme an der Biathlon-WM in Hochfilzen verzichten. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, fehlt die 22-Jährige beim Höhepunkt des Winters in Österreich, der am Donnerstag mit dem Rennen der Mixedstaffel (14:05 Uhr/ ZDF) beginnt. Eine Ersatzathletin wurde nicht nominiert, das Frauenteam besteht damit nur aus fünf Starterinnen. "Es ist extrem bitter, dass ich nicht dabei bin. Ich bin einfach noch immer nicht richtig gesund", sagte Preuß: "In der Verfassung tue ich weder mir noch der Mannschaft einen Gefallen."