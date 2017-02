BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat nach den Übergiffen von Dortmunder Hooligans auf Fans von RB Leipzig erste Ermittlungserfolge bestätigt und die Öffentlichkeit um Geduld gebeten. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung dieser nicht so tollen Dinge. Wir haben auch erste Erfolge, wir haben das Gefühl, dass wir erste Täter ermitteln konnten", so Watzke in einer Videostellungnahme auf der BVB-Internetseite. "Ich bitte sie um ein paar Tage Geduld, weil jetzt Genauigkeit vor Schnelligkeit geht", so Watzke weiter. Man werde alles tun, um diesen Dingen ein für alle Mal einen Riegel vorzuschieben."