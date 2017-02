RB Leipzig hat nach den Ausschreitungen im Rahmen des Spiels beim BVB auf ein übergeordnetes Problem mit aggressivem Verhalten rund um die Stadien der Fußball-Bundesliga hingewiesen. Unabhängig von den Krawallen am Samstag "gab es in dieser Saison weit über 50 schlimme Vorfälle in der Bundesliga, wie auch wieder am letzten Wochenende an anderen Standorten", so RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff. "Wir halten es deshalb (...) für ein Problem der gesamten Bundesliga", sagte der 41-Jährige. Leipzig werde deshalb dem DFB und der DFL Lösungsvorschläge unterbreiten.