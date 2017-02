Der in den Olympia-Ticketskandal von Rio 2016 verwickelte Patrick Hickey ist als Präsident des Nationalen Olympischen Komitees für Irland OCI zurückgetreten. Dies teilte das langjährige hochrangige Mitglied des IOC in einer Erklärung mit, die der französischen Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Hickey soll Eintrittskarten aus dem OCI-Kontingent zum überteuerten Weiterverkauf an eine THG weitergegeben und sich daran bereichert zu haben. Dem ZDF liegt eine Mail Hickeys an THG-Chef Marcus Evans vor, in der der OCI-Präsident bestätigte, Evans könne die zusätzlichen Tickets "alle nutzen".