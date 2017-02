An der Suche nach dem verschwundenen Trikot von Super-Bowl-Champion Tom Brady beteiligt sich nun auch die Polizeieinheit Texas Rangers. Das Jersey des Quarterbacks der New England Patriots war nach dem NFL-Finale in Houston/Texas gegen die Atlanta Falcons abhanden gekommen, es wird Diebstahl vermutet. "Bradys Trikot hat großen historischen Wert. Irgendwann wird es sicher in der Hall of Fame hängen", sagte Dan Patrick, Vizegouverneur von Texas. Es dürfe nicht in Erinnerung bleiben, dass "das Trikot in Texas gestohlen wurde", so Patrick. Die Rangers sollen mit der Polizei in Houston gemeinsam fahnden.