Alexander und Mischa Zverev haben beim ATP-Turnier in Montpellier kampflos das Viertelfinale im Doppel erreicht. Der Inder Leander Paes und Andre Sa aus Brasilien traten am Dienstag nicht zum Erstrundenspiel gegen die Brüder aus Hamburg an. Im Einzel stehen in Montpellier bislang Alexander Zverev und Dustin Brown im Achtelfinale. Tobias Kamke verlor sein Erstrundenmatch gegen den Russen Daniil Medwedew mit 2:6, 6:7 (3:7). Mischa Zverev trifft am Mittwoch auf den Niederländer Kenny De Schepper.