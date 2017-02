Drei Tage nach der bitteren Davis-CupNiederlage gegen Belgien ist Tennisprofi Mischa Zverev beim ATP-Turnier in Montpellier in der ersten Runde ausgeschieden. Der 29 Jahre alte Melbourne- Viertelfinalist musste sich dem Qualifikanten Kenny De Schepper (Frankreich) nach einer Stunde Spielzeit 4:6, 3:6 geschlagen geben. Mischas zehn Jahre jüngerer Bruder Alexander Zverev ist nach einem Freilos in der ersten Runde am Donnerstag im Achtelfinale gegen den Briten Aljaz Bedene gefordert. Gemeinsam sind die Zverev-Brüder in Montpellier auch in der Doppel-Konkurrenz im Einsatz.