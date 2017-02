Claudia Pechstein verzichtet bei der Einzelstrecken-WM der Eisschnellläufer in Gangneung am Donnerstag auf einen Start über 3000 Meter. Sie will sich bei ihrer 17.WM-Teilnahme vor allem auf die 5000 Meter am Samstag konzentrieren. Erstmals auf das Eis geht die fünfmalige Olympiasiegerin am Freitag in der Teamverfolgung. Am Sonntag steht für sie das Massenstartrennen auf dem Programm. Pechstein, die am 22.Februar 45.Geburtstag feiert, hatte beim Weltcup in Berlin Ende Januar über muskuläre Probleme im linken Oberschenkel geklagt, für die WM aber grünes Licht erhalten.