Die Europäische Fußball-Union (UEFA) fordert für die "Mega-WM" mit 48 Teilnehmern 16 Startplätze und damit drei mehr als bisher. Einen entsprechenden Beschluss fasste das UEFA-Exekutivkomitee am Donnerstag in Nyon. Zudem soll jeweils ein europäisches Team in den 16 Dreiergruppen gesetzt sein. "Wenn unsere Qualität wirklich so gut ist, kommen alle in die nächste Runde", sagte UEFA- Präsident Aleksander Ceferin. Bei der WM 2018 in Russland starten 14 UEFA-Nationen, weil der Gastgeber einen zusätzlichen Startplatz bekommt. Für die Endrunde 2022 in Katar können sich 13 europäische Länder qualifizieren.