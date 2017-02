Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der NBA in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Mavs besiegten nach zuletzt zwei Niederlagen Utah Jazz in der Verlängerung mit 112:105 (100:100, 42:53). Nowitzki spielte dabei erneut als Center und erzielte bei 37 Einsatzminuten 20 Punkte und sieben Rebounds, Topscorer der Mavs war US-Amerikaner Harrison Barnes mit 31 Zählern. NBA-Champion Cleveland Cavaliers kassierte derweil die zweite Niederlage in Folge. Der Titelverteidiger um US-Superstar LeBron James unterlag Oklahoma City Thunder 109:118 (57:55).