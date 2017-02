Die deutschen Eisschnellläuferinnen um Claudia Pechstein haben als Vierte die WM-Medaille in der Teamverfolgung knapp verfehlt. Bei den Titelkämpfen in Gangneung unterlagen die Berlinerin Pechstein und die Inzellerinnen Roxanne Dufter und Gabi Hirschbichler am Freitag in 3:02,88 Minuten den Russinnen im direkten Duell um Bronze. Den Titel holte sich Top-Favorit Niederlande in 2:55,85 Minuten vor Titelverteidiger Japan.