Der VfB Stuttgart muss wohl zwei Wochen auf Benjamin Pavard verzichten. Der Franzose zog sich im Training eine Verletzung am Sprunggelenk zu. Offen ist, ob Matthias Zimmermann am Sonntag im Derby gegen den SV Sandhausen wieder zur Verfügung steht. Der 24-Jährige nahm nach seinem Bänderanriss bereits am Freitag wieder das Training auf. Der Bundesliga-Absteiger will gegen Sandhausen seine Spitzenposition in der 2.Liga behaupten. "Ich habe nicht das Gefühl, dass die Spieler abheben, weil wir zwei Spiele gewonnen haben. Der Hunger auf mehr ist da", sagte Trainer Hannes Wolf.