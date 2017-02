Die Herren von Uhlenhorst Mülheim sind mit zwei Siegen in de Hallenhockey-Europacup in Wien gestartet und stehen damit an der Spitze der Gruppe A. Der deutsche Meister von 2016 bezwang am Freitagnachmittag in seinem zweiten Vorrundenspiel den englischen Champion East Grinstead mit 10:2 (8:0). Zuvor hatte Mülheim am Freitagmorgen das Auftaktduell mit dem polnischen Titelträger WKS Grunwald Posen 7:5 (3:4) gewonnen. Im dritten und letzten Vorrundenspiel trifft Mülheim am Samstag auf den russischen Meister Dynamo Stroitel aus Jekaterinburg. Die Halbfinals finden am Samstagabend statt.