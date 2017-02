Cindy Roleder hat über 60 m Hürden mit einem starken Auftritt ihren dritten Sieg beim Hallen-ISTAF in Berlin gefeiert. Die 27-Jährige gewann in persönlicher Bestzeit von 7,85 Sekunden und schob sich damit auf Platz zwei der Weltjahresbestenliste vor. Auf Platz zwei kam Pamela Dutkiewicz. Die Wattenscheiderin lief in 7,88 ebenfalls persönliche Bestleistung. Dritte wurde London-Olympiasiegerin Sally Pearson (Australien) in 7,91. Bei den Männern ging der Sieg an den Ungarn Balazs Baji in 7,60 Sekunden. Der EM Vierte Erik Balnuweit kam in 7,81 auf Rang drei.