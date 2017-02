Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften in Gangneung/Südkorea sensationell zu Silber gelaufen. Elf Tage vor ihrem 45. Geburtstag musste sich Pechstein am Samstag über 5000 m in 6:53,93 Minuten nur Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Martina Sablikova aus Tschechien (6:52,38) geschlagen geben. Bronze ging an Ivanie Blondin (Kanada/6:57,14). Die Berlinerin Bente Kraus belegte als zweite deutsche Starterin in 7:00,62 Minuten den achten Rang.