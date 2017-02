Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel bleibt in der Champions League auf Achtelfinal-Kurs. Bei den Kadetten Schaffhausen gewann der THW nach mühevoller erster Halbzeit am Ende ungefährdet mit 30:25 (13:13) und schob sich in Gruppe A vorerst am Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt vorbei. Der Bundesliga-Spitzenreiter muss am Sonntag bei Wisla Plock in Polen antreten. Beste Werfer vor 3500 Zuschauern waren der Kieler Niklas Ekberg mit sieben Treffern sowie Dimitrij Küttel, Gabor Csaszar und Luka Maros, die je fünf Tore für die Kadetten erzielten.