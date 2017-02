Erste Heimniederlage für Leipzig in der Bundesliga: RB verlor am Samstag 0:3 gegen den HSV, dem damit der zweite Auswärtssieg der Saison gelang. Auch die anderen Bayern-Verfolger ließen am 20. Spieltag Punkte liegen. Darmstadt schlug Dortmund mit 2:1, Leverkusen gewann 3:0 gegen Frankfurt. Bayern gelang erst durch zwei späte Treffer ein 2:0-Sieg in Ingolstadt. Der FCB liegt in der Tabelle nun sieben Punkte vor Leipzig. Werder kassierte im Abstiegskampf die nächste Niederlage. Die Bremer verloren ihr Heimspiel gegen Mönchengladbach mit 0:1. Am Abend trifft Schalke 04 auf Hertha BSC.