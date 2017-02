Der sechsmalige Skisprung-Weltmeister Gregor Schlierenzauer aus Österreich lässt nach seinem schweren Sturz von Oberstdorf seine Teilnahme an der WM in Lahti weiter offen. "Ich werde nichts mit der Brechstange erzwingen, mich in Demut und Geduld üben", schrieb der 27-Jährige auf seinem Blog: "Nur wenn das Vertrauen in mich und meinen Körper zu 100 Prozent vorhanden ist und wenn von der Leistung her alles möglich ist, werde ich einen Start wagen." Beim Rekord-Weltcupsieger war eine Verletzung des inneren Seitenbandes am rechten Bein diagnostiziert worden, zudem hatte er sich Prellungen zugezogen.