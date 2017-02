Der MSV Duisburg hat in der 3.Liga die Tabellenführung am 22.Spieltag ausgebaut. Die Zebras kamen im Heimspiel gegen Preußen Münster durch ein Last- Minute-Tor von Fabian Schnellhardt (90.+5) zu einem 3:2 (1:0) und liegen nun sechs Punkte vor dem VfL Osnabrück. Schnellhardt (38.) brachte den MSV 1:0 in Führung. Vor Spielbeginn hatte der Klub den Vertrag mit dem Profi vorzeitig bis 2020 verlängert. Kobylanski (46./71.) sorgte per Doppelpack für die zwischenzeitliche Wende. Bomheuer (87.) glich zum 2:2 aus, dann traf Schnellhardt erneut. Münsters Schwarz (90.+4) sah die Gelb-Rote Karte.