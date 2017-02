Die New York Islanders mit Dennis Seidenberg haben in der NHL auf dem Weg in die Play-offs den dritten Sieg in Folge gefeiert. Gegen die Colorado Avalanche, schlechtestes Team der Liga, gelang den Islanders ein souveränes 5:1. Torwart Thomas Greiss kam diesmal nicht zu Einsatz, Verteidiger Seidenberg stand 20:43 Minuten auf dem Eis. "Den Islanders traue ich durchaus zu, dass sie mit ihrem Lauf die Play-offs noch erreichen. Das ist sehr gut möglich. Die Islanders sind seit dem Trainerwechsel gut in Form", schrieb Bundestrainer Marco Sturm in einer Kolumne für NHL.com/de.