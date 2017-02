Die Erfolge der deutschen Biathleten bei der WM in Hochfilzen haben dem ZDF TV-Traumquoten beschert. Den Verfolgungs-Sieg von Laura Dahlmeier am Sonntag sahen im Schnitt 4,46 Millionen, was einem herausragenden Marktanteil von 31,2 Prozent entsprach. Das Jagdrennen der Männer verfolgten am Nachmittag sogar 5,64 Millionen Fans am Fernseher (28,1 Prozent). "Die Quoten waren an den einzelnen Wochentagen ausgesprochen gut" ,so ZDF- Sportchef Thomas Fuhrmann. "Biathlon ist eine faszinierende Sportart. Deshalb hat Biathlon einen hohen Standard, was die Einschaltquoten angeht."