Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat dem spanischen Fußball ein Armutszeugnis ausgestellt. "Der Mangel an Dopingtests über fast zwölf Monate in einem Land mit einer der führenden Fußball- Ligen ist alarmierend", teilte die WADA mit: "Das trägt nicht dazu bei, das Vertrauen in den sauberen Sport wiederherzustellen." Seit März 2016 wurden keine Dopingproben mehr von Spielern genommen, deren Klubs nicht im Europapokal aktiv sind. Grund dafür ist die Suspendierung des Doping-Kontrolllabors in Madrid und der Streit mit der Europäischen Fußball- Union (UEFA) und dem Weltverband FIFA.