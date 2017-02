Zweitligist 1.FC Heidenheim muss voraussichtlich sechs bis acht Wochen ohne den australischen Nationalspieler Ben Halloran auskommen. Der Mittelfeldspieler fällt mit einem Innenband-Teilriss am rechten Knie aus, wie der Tabellenfünfte am Montag mitteilte. Die Verletzung zog sich Halloran am Sonntag bei einem Pressschlag im Training zu. Der 24-Jährige traf in bislang 15 Pflichtspielen in dieser Saison zweimal für Heidenheim. Am Freitag empfängt die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt den Zweitliga-Tabellenführer VfB Stuttgart.