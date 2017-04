Miriam Welte hat dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei der Bahnrad-WM in Hongkong die vierte Medaille beschert. Im nicht-olympischen 500-Meter-Zeitfahren sicherte sie sich in 33,382 Sekunden Silber hinter der Russin Darja Schmeljowa (32,282). Bronze ging an deren Landsfrau Anastassija Woinowa (33,454), Pauline Grabosch wurde in 33,855 Sekunden Fünfte. Für Welte, die zum sechsten Mal in Folge im Zeitfahren das WM-Treppchen erreichte, ist in Hongkong schon die zweite Medaille. Am Mittwoch hatte sie an der Seite von Kristina Vogel Bronze im Teamsprint gewonnen.