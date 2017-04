Nach dem torlosen Remis im Abendspiel in Leverkusen kann der FC Bayern den Blick auf das Champions-League-Rückspiel am Dienstag bei Real Madrid richten. Natürlich hätte man lieber gewonnen, sagte Manuel Neuer im aktuellen sportstudio. "Aber wenn wir uns in Madrid so viele Torchancen herausspielen, dann wird es sicherlich mit einem Tor klappen." Das fehlende Quäntchen Glück erarbeite man sich am Dienstag hoffentlich wieder zurück, so Neuer im Interview mit Anna Kraft. Hoffnung macht dem Keeper "unsere Mannschaft". Gefragt sei "eine Topleistung des FC Bayern München".