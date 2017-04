Die United Volleys Rhein-Main haben in der Bundesliga für eine Riesenüberraschung gesorgt. Die Frankfurter gewannen vor 1721 Zuschauern zuhause das zweite Play-off-Halbfinalspiel gegen die Berlin Recycling Volleys mit 3:1 (25:21, 25:23, 23:25, 25:23). Topscorer war United-Kapitän Christian Dünnes mit 25 Zählern. Damit erzwangen die Hessen nach dem 0:3 eine Woche zuvor in der Hauptstadt eine dritte und entscheidende Partie in der auf den Modus "Best of Three" verkürzten Serie. Diese wird am Donnerstag in Berlin ausgetragen. Der Sieger trifft im Finale auf den VfB Friedrichshafen.