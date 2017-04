Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl steht mit den Pittsburgh Penguins kurz vor dem Einzug in die zweite NHL-Playoff-Runde. Der Titelverteidiger besiegte die Columbus Blue Jackets mit 5:4 nach Verlängerung und führt in der Serie "best of seven" nun bereits mit 3:0. Auch Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers auf dem Weg in die nächste Runde. Das Team aus der kanadischen Provinz Alberta setzte sich in einem hart umkämpften Spiel denkbar knapp mit 1:0 bei den San Jose Sharks durch. In der Serie sind die Oilers damit 2:1 in Führung gegangen.