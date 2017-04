Mit NHL-Stürmer Tobias Rieder, DEL-Rekordtorjäger Patrick Reimer und schwedischer Hilfe an der Bande geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in die nächste Phase der WM-Vorbereitung. Für die Spiele gegen Tschechien am Samstag in Nürnberg und am Sonntag in Mannheim stoßen Rieder (Arizona Coyotes) und Reimer (Nürnberg Ice Tigers) zum Team von Bundestrainer Marco Sturm. Der Coach erhält zudem Unterstützung durch den früheren Stanley-Cup-Sieger Mikael Samuelsson, der in der dritten Vorbereitungswoche auf die WM als CoTrainer fungieren wird. Aus dem Kader strich Sturm Kölns Sebastian Uvira.