Angelique Kerber wird die Spitzenposition in der Tennis-Weltrangliste am Montag an Serena Williams verlieren. Die US-Amerikanerin profitiert von einer Verschiebung im Terminplan der WTA. Da das Turnier in Stuttgart eine Woche später als im Vorjahr beginnt, verliert Kerber zunächst jene 470 Weltranglistenpunkte, die sie für ihren Turniersieg 2016 erhalten hatte. Damit wird Williams am 23.April mit 145 Punkten Vorsprung wieder die Spitze übernehmen und ihre 317.Woche an Platz eins erleben. Kerber kann jedoch direkt kontern. Durch einen Halbfinaleinzug am Weissenhof würde sie Williams verdrängen.