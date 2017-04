Die Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl kassierten in der nordamerikanischen Profiliga NHL eine 0:7 (0:2, 0:4, 0:1)Demütigung bei den San Jose Sharks und das 2:2 in der Serie. Draisaitl droht nach einem Stockschlag eine Sperre. Der Kölner schlug mit dem Schläger in der 34.Minute beim Stand von 0:5 zwischen die Beine von Gegenspieler Chris Tierney und musste mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe vorzeitig das Eis verlassen. Der 21-Jährige bangt nun um die Teilnahme am wichtigen 5.Match in Edmonton am Donnerstag, sollte die Liga das Vergehen mit einer weiteren Spielsperre bestrafen.