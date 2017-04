Die WM-Teilnahme von Eishockey-Nationalspieler Denis Reul ist nicht gefährdet. Reul hatte sich am vergangenen Samstag beim 2:1 im Testspiel in Weißrussland leicht verletzt und war nach einem harten Check in der Kabine geblieben. Der Mannheimer Verteidiger absolvierte nun eine komplette Trainingseinheit in Nürnberg, wie der Deutsche Eishockey-Bund am Mittwoch bestätigte. Die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm bestreitet am Samstag in Nürnberg und am Sonntag in Mannheim zwei Testpartien gegen Tschechien. Die WM in Köln und Paris beginnt am 5.Mai.