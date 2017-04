Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin hat das erste Play-Off-Finale um die deutsche Meisterschaft gewonnen. Die Mecklenburgerinnen bezwangen Allianz MTV Stuttgart vor 1900 Zuschauern in der heimischen Palmberg Arena nach 115 Spielminuten mit 3:1 (25:22, 19:25, 27:25, 25:23). "Wir haben ein tolles Spiel gesehen, mit der Dramatik die für so ein Finale dazu gehört. Ich denke, wir haben eine lange Finalserie vor uns", sagte SSC- Trainer Felix Koslowski. Das zweite Play-Off-Finale der Serie "Best of five" findet am kommenden Samstag in Stuttgart statt.