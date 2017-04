Das Halbfinale der Champions League wird am Freitag ab 12 Uhr (im Live- stream auf zdfsport.de) im schweizerischen Nyon ausgelost. Alle vier Klubs - Real und Atletico Madrid, Juventus Turin, AS Monaco - befinden sich in einem Lostopf. Somit können auch die beiden spanischen Vereine aufeinander treffen. Die Teams, die zuerst gezogen werden, besitzen im Hinspiel am 2. und 3.Mai Heimrecht. Die Rückspiele finden eine Woche später am 9. und 10.Mai statt. Das große Finale steigt schließlich am 3.Juni im walisischen Nationalstadion "Principality Stadium" in Cardiff.