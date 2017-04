Kapitän Uwe Gensheimer und Europameister Tobias Reichmann kehren für die wichtigen EM-Qualifikationsspiele gegen Slowenien ins Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft zurück. Bundestrainer Christian Prokop berief die beiden Stammkräfte in sein 18 Spieler umfassendes Aufgebot für die Partien gegen den WM-Dritten am 3.Mai in Slowenien und am 6.Mai in Halle/Westfalen. Beim Länderspiel-Debüt des neuen Coaches im April gegen Schweden hatten beide noch gefehlt, da sie von ihren Klubs Paris St.Germain und KS Vive Kielce keine Freigabe erhalten hatten.