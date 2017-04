Der Weltranglistenerste Andy Murray und der an Nummer drei gesetzte Schweizer Stan Wawrinka sind bereits im Achtelfinale des ATP-Masters in Monte Carlo ausgeschieden. Gegen den Spanier Albert Ramos unterlag Murray nach 2:35 Stunden 6:2, 2:6, 5:7. Wenig später verlor Wawrinka gegen Pablo Cuevas aus Uruguay in nur 1:14 Stunden 4:6, 4:6. "Ich bin enttäuscht, bei der Ausgangslage noch verloren zu haben. Bei 4:0- Führung habe ich noch nicht viele Spiele in meiner Karriere abgegeben", sagte Murray bei Fox Sports. Ramos verwandelte in einem umkämpften letzten Aufschlagspiel seinen zweiten Matchball.