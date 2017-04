Die deutsche Judo-Meisterin Therese Stoll hat zum Auftakt der EM in Warschau Silber in der Gewichtsklasse bis 57 kg geholt und dem Deutschen Judo- Bund (DJB) einen Start nach Maß in die Titelkämpfe beschert. Stoll musste sich erst im Finale der Französin Priscilla Gneto geschlagen geben. Für die drei weiteren deutschen Starter am Auftakttag war der Wettkampf nach dem ersten Kampf beendet. In der Klasse bis 60 kg verlor Moritz Plafky gegen den Slowenen Igor Trbovc, Manuel Scheibel (66 kg) unterlag Nijat Schichalisada aus Aserbaidschan. Sappho Coban (57 kg) war chancenlos gegen Gneto.